- Un individu souffrant d'une blessure par balle à la tête à la gare de Francfort.

Après les coups de feu mortels à la gare centrale de Francfort, les autorités traitent l'affaire comme un meurtre par balle dans la tête. Le parquet a demandé un mandat d'arrêt contre l'accusé pour homicide, comme l'a déclaré le porte-parole du parquet, Dominik Mies.

Un homme de 27 ans a été rapportéement tué par une balle dans la tête au cœur de la gare centrale de Francfort un soir de mardi. Le principal suspect, un homme de 54 ans, a été arrêté peu après par les forces de l'ordre. Les deux individus ont été identifiés comme étant de nationalité turque, selon la police et le parquet. La victime est décédée sur le coup. L'audience pour le suspect est prévue pour le lendemain.

La possibilité d'une relation antérieure entre les deux est toujours en cours d'examen, a déclaré Mies. "L'enquête est encore à ses débuts, donc je vous demande de patienter car nous ne pouvons pas encore divulguer le mobile ou la relation entre le suspect et la victime."

Selon Mies, le suspect présumé s'est approché de la victime plus tard à partir de derrière sur le quai 9 aux alentours de 21h et a tiré une balle dans sa tête. Après la chute au sol du jeune homme de 27 ans, le suspect a prétendument tiré deux fois de plus dans la tête de la victime avant de partir, a déclaré Mies.

Le courage et l'habileté de la police fédérale ont été salués, car ils ont réussi à arrêter le suspect près du lieu du crime. Les officiers ont empêché l'homme de monter dans un train et de s'échapper. Le suspect est enregistré en Bade-Wurtemberg, tandis que la victime n'avait pas de résidence fixe.

