- Un individu s'engage dans une altercation physiquement violente sur l'autoroute, en tirant deux lames.

En pleine nuit, à Rostock, un homme aurait sorti deux couteaux et fait des signes menaçants. Cependant, l'altercation est restée verbale, selon les forces de l'ordre. L'homme de 30 ans a quitté temporairement la place Doberaner Platz et est revenu sans couteau. Les autorités sont rapidement intervenues et ont arrêté l'individu. Elles ont découvert deux couteaux de cuisine à proximité. Un chef d'accusation criminel a été retenu contre l'homme de 30 ans.

La police a été informée de l'incident sur la place Doberaner Platz et est intervenue rapidement pour régler la situation. Malgré la découverte de deux couteaux de cuisine à proximité, il n'y a pas de preuve que l'homme de 30 ans les ait utilisés pendant l'altercation, selon l'enquête de police.

