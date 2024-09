Un individu rencontre une fin tragique lors d'un essai de montagnes russes avant la célébration de l'Oktoberfest.

Il y a seulement quelques jours avant le lancement de l'Oktoberfest de Munich, une tragédie bouleversante a frappé les lieux de la fête. Un travailleur de construction de 20 ans a été victime d'un accident fatal, heurté par une gondole de montagnes russes à grande vitesse lors d'un essai sur la Theresienwiese. Selon les pompiers de Munich, le travailleur a subi de graves blessures et s'est retrouvé coincé sous les rails des montagnes russes.

Les services d'urgence sont arrivés rapidement, administrant les premiers secours, mais le jeune homme a dû être réanimé dans l'ambulance avant d'être transporté à l'hôpital, toujours sous compression thoracique. Malheureusement, il n'a pas survécu, ont confirmé les pompiers.

Une équipe de soutien en crise a été immédiatement déployée pour aider les employés de la attraction à faire face au choc. La police enquête sur l'incident, cherchant à déterminer les raisons de la proximité du travailleur avec les rails.

Yvonne Heckl, porte-parole des forains de la Wiesn, a exprimé sa tristesse. "Nous sommes tous choqués, c'est une terrible nouvelle, une tragédie qui affecte la famille, l'exploitant, tout le monde impliqué", a-t-elle déclaré. "Nous sommes comme une grande famille d'Oktoberfest", a-t-elle ajouté, adressant ses condoléances aux proches et aux autres personnes touchées.

Peter Bausch, président de l'association des forains, a fait écho à ses sentiments. "C'est un accident tragique, perdre une jeune vie, c'est le pire scénario", a-t-il déclaré. Heckl a souligné les préparations minutieuses et les normes de sécurité élevées mises en place pour l'Oktoberfest. "Nous avons les normes de sécurité les plus élevées, mais il n'y a pas de sécurité absolue, nous ne devons pas nous leurrer", a-t-elle dit.

Avant le début de la fête, les attractions sont inspectées en détail, y compris des contrôles réguliers par le personnel de TÜV.

L'an dernier, malgré quelques accidents mineurs, l'Oktoberfest s'est terminé sans incidents majeurs. Lors de l'ouverture de 2021, un train a légèrement reculé sur un train stationnaire dans une autre montagne russe, blessant quelques passagers. L'année précédente, neuf personnes ont été légèrement blessées lorsque deux voitures de montagnes russes se sont heurtées.

La "Höllenblitz", montagnes russes intérieures itinérantes exploitées par la famille Ottens, est la plus grande montagnes russes intérieures itinérantes du monde. Cette année, on s'attend à ce que plus de six millions de visiteurs assistent à l'événement de 18 jours, du 21 septembre au 6 octobre. Les travaux de construction pour l'Oktoberfest ont commencé début juillet.

