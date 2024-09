- Un individu rencontre une fin sombre alors que le conducteur prend son vol après une collision sur la route

Un individu de 24 ans a probablement été heurté et mortellement blessé par un véhicule dans le Haut-Palatinat. Le conducteur non identifié a quitté les lieux pendant les petites heures de mercredi, selon les autorités. La cause de l'accident sur la route d'État 2146 près de Riekofen (district de Regensburg) n'a pas encore été déterminée.

Les examens préliminaires suggèrent que le véhicule présentait des dommages à sa partie avant droite en raison de l'impact. Les autorités mènent actuellement une enquête et appellent tout témoin potentiel.

L'incident tragique s'est produit dans le Haut-Palatinat, plus précisément sur la route d'État 2146 près de Riekofen. Les autorités mènent une enquête sur l'accident dans le Haut-Palatinat, où le jeune homme de 24 ans a été heurté par un véhicule.

