- Un individu rencontre un incident de poignardement dans le parking - suspect lié à un camion U-Haul

Un homme de 42 ans a trouvé la mort suite à une agression au couteau dans un quartier résidentiel de Moyenne-Franconie. Le suspect a pris la fuite après les faits. Actuellement, un homme allemand de 59 ans est en détention, suspecté de meurtre. Les sources indiquent qu'il fait partie du cercle personnel de la victime, ainsi que son épouse. La nature de leur relation est toujours examinée par la police.

La cause de l'agression mortelle à Schwabach reste mystérieuse.

Jusqu'à présent, l'homme de 59 ans a choisi le silence concernant les accusations, selon Michael Konrad, porte-parole de la police. La cause exacte de l'agression mortelle reste inconnue. "Le mobile précis est toujours en cours d'investigation", a déclaré Konrad. L'homme de 42 ans se rendait à sa voiture pour se rendre au travail tôt lundi matin lorsque l'altercation avec le suspect a eu lieu dans le parking.

Les cris ont alerté les résidents voisins, qui ont appelé les services d'urgence. À l'arrivée d'une voiture de patrouille, l'homme de 42 ans a été découvert sans vie au sol. L'autopsie a révélé plusieurs coups de couteau sur le haut du corps, ayant entraîné la mort. L'épouse de la victime a également été blessée et hospitalisée. Les rapports affirment qu'elle a également entendu les cris et s'est précipitée pour aider son mari.

Une paire de lunettes manquantes a joué un rôle crucial dans l'enquête. despite une chasse à l'homme massive avec des voitures de patrouille, des hélicoptères et des chiens de pistage, le suspect a réussi à s'échapper. Cependant, l'équipe d'enquête spéciale de 30 personnes de la police a réussi à localiser l'homme de 59 ans à l'aide des lunettes laissées sur les lieux et de l'analyse des données numériques, a mentionné Konrad. Il est probable que l'homme de 59 ans ait perdu ses lunettes lors de l'incident.

Le tribunal d'instance de Nuremberg a délivré un mandat d'arrêt contre lui vendredi. Des civils ont réussi à appréhender le suspect dimanche sur le parking du Bayerischer Wald le long de l'A3 en Basse-Bavière. Selon Konrad, les enquêteurs ont prélevé un échantillon d'ADN sur le suspect, qui sera maintenant comparé aux preuves prélevées sur les lieux du crime.

