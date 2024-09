- Un individu qui tente d'aider une passagère en difficulté dans un tramway subit des blessures graves.

Un homme a essayé d'aider une dame dans un tram à Erfurt et s'est retrouvé gravement blessé dans l'affaire. Le jeune homme de 29 ans a vu deux individus lui causer des ennuis tard dans la nuit du vendredi, selon les autorités. Il est intervenu en s'approchant des hommes. Les agresseurs l'ont alors frappé et piétiné, et ont utilisé une bouteille de bière comme arme.

Les coupables ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le jeune homme de 29 ans a été transporté à l'hôpital. Les autorités enquêtent sur cet incident en tant que coups et blessures graves.

L'attaque contre le jeune homme de 29 ans a été classée comme agression aggravée en raison de l'utilisation d'une arme. Des incidents malheureux de ce genre soulignent la nécessité de renforcer les mesures de sécurité dans les transports en commun.

