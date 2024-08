- Un individu pénètre dans le toit pendant les travaux d'entretien de la grange.

Un samedi matin, un homme de 48 ans a eu un accident malheureux à Lichtenwald, dans le district d'Esslingen, en tombant à travers le toit d'une grange sur une hauteur d'environ quatre mètres. Les secours ont envoyé un hélicoptère pour récupérer l'homme blessé et le transporter à l'hôpital. Les autorités ont déclaré que l'homme était conscient après sa chute, mais l'étendue de ses blessures et les raisons de l'effondrement du toit restent inconnues.

Après avoir récupéré de ses blessures, l'homme pourrait devoir fournir plus d'informations sur l'état de la grange et ses actions avant l'incident, car ces éléments pourraient aider à déterminer la cause de l'effondrement du toit.

