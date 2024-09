Un individu non invité a fait irruption à la cérémonie de mariage de Thomas Gottschalk.

Thomas et son épouse Karina, tous deux vétérans de l'industrie du divertissement, ont honoré Munich de leur première apparition publique en tant que couple marié. Thomas arborant un costume impeccable et une cravate papillon, et Karina rayonnant d'élégance dans une longue robe argentée avec des épaulettes rugueuses, ils ont présenté leur union à la ville qu'ils chérissent tant. Dans une interview avec RTL, Thomas a expliqué : "Il y avait de nombreuses façons d'introduire Karina à la société de Munich, mais l'opéra occupe une place spéciale dans nos cœurs."

À l'Opéra d'État de Bavière, ils ont assisté à un dîner sur scène et ont partagé des histoires de leurs noces discrètes. Le mariage a eu lieu à Ibiza le 23 août, en présence d'un groupe choisi. Karina, qui a opté pour le nom de famille de son mari, a exprimé une préférence pour une cérémonie intime. "J'ai été demoiselle d'honneur à de nombreuses reprises, et à chaque fois, c'était stressant pour le couple", a-t-elle déclaré. "Je voulais simplement profiter de chaque moment avec Thomas, du début à la fin, et cela n'est possible qu'avec une gathering privé."

Une interruption poilue

Cependant, leur journée spéciale n'a pas été sans un peu de chaos. Karina a partagé une anecdote amusante sur un incident félin qui a menacé de perturber son entrée grandiose. "Un chat est sorti d'un buisson et s'est pris dans ma traîne juste au moment où j'allais descendre l'allée", a-t-elle ri. "J'ai dû m'arrêter, détacher le chat, le chasser de

Lire aussi: