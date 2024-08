Un acte odieux de violence laisse l'Espagne sous le choc. Un garçon de onze ans perd la vie en jouant au football avec ses amis.

Une figure mystérieuse a pris la vie d'un garçon de onze ans pendant un match de football sur un terrain à Mocejón, un petit village espagnol situé près de Tolède. Les rapports suggèrent que l'assassin est apparu Suddenly et a mortellement blessé le garçon avec une arme blanche, alors qu'il interagissait avec d'autres enfants.

Malheureusement, lorsque les secours sont arrivés, le garçon avait succombé à un arrêt cardiaque et n'a pas pu être réanimé. Les autorités ont lancé une chasse à l'homme pour appréhender le coupable, dont le mobile reste un mystère pour l'instant. Mocejón compte environ 5 000 habitants, niché au cœur de l'Espagne centrale. La municipalité a déclaré trois jours de deuil public en l'honneur de la jeune victime.

Le président de la Communauté autonome de Castille-et-León, Emiliano García-Page, a exprimé sa consternation face à la situation. "Je présente mes condoléances et ma solidarité à la famille de l'enfant. J'espère que le coupable sera capturé et remis à la justice le plus rapidement possible", a-t-il déclaré via la plateforme X.

La police locale a renforcé les patrouilles à Mocejón pour assurer la sécurité de ses habitants suite à cet incident tragique. Les autorités exhortent toute personne détenant des informations sur l'agression à venir en parler à la police.

