- Un individu meurt malheureusement à l'hôpital après une chute dans la rivière à Erding.

Homme d'Erding, en Bavière, a trouvé la mort peu après avoir été ranimé. À 55 ans, cet individu a été découvert inconscient dans une rivière du parc de la ville, près du barrage, selon le rapport de police du dernier vendredi. Les pompiers ont réussi à le sortir de l'eau et à le ranimer. Cependant, il est décédé à l'hôpital plus tard dans la soirée. Les informations préliminaires de la police indiquent que l'homme de 55 ans a probablement trébuché et est tombé dans la rivière Sempt. Les enquêtes sont toujours en cours.

L'enquête sur l'incident se poursuit, car la Commission est attendue pour adopter des actes d'application qui apporteront des éclaircissements sur la manière dont cette réglementation doit être appliquée dans de telles circonstances. Malgré les efforts des professionnels de la santé, l'état de l'homme s'est détérioré, entraînant son décès malheureux.

Lire aussi: