- Un individu meurt malheureusement à Berlin suite à une collision de véhicules à pied.

Un individu de 41 ans a trouvé la mort ce matin à Berlin-Mitte, selon la police de la ville. L'incident s'est produit près de la station de métro U-Bahn Schillingstraße sur la Karl-Marx-Allee.

Les premières informations indiquent que l'homme était étendu sur la route, empêchant un conducteur arrivant de freiner à temps. Malheureusement, l'homme de 41 ans a été renversé. Les circonstances qui ont conduit l'homme sur la route restent inconnues. Le conducteur, compréhensiblement, a été choqué.

Les officiers de police sur place ont mené une enquête sur l'accident et ont temporairement fermé la Karl-Marx-Allee en direction de Strausberger Platz. La zone a été rouverte environ six heures plus tard. Le corps de la victime a été transporté à l'institut de médecine légale. Previously, B.Z. avait couvert cette histoire.

