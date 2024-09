Un individu meurt après avoir été mordu par une chauve-souris.

En de nombreuses parties du monde, la rage fait de nombreuses victimes chaque année. Cependant, aux États-Unis, les décès liés à cette maladie sont extrêmement rares. Le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a récemment établi un lien entre le décès d'un homme et une morsure de chauve-souris.

Un homme âgé de plus de 65 ans aux États-Unis est décédé de la rage en juillet dernier, comme l'a révélé le département de la santé du Minnesota. Le CDC a confirmé le diagnostic une semaine plus tard et enquête actuellement pour savoir si d'autres personnes ont été exposées au virus. Cependant, la population générale n'est pas en danger. Les décès liés à la rage aux États-Unis sontvirtuellement inexistants, avec moins de dix cas rapportés chaque année. Environ 70 % de ces cas sont liés à des rencontres avec des chauves-souris.

La rage est un virus qui affecte à la fois les animaux et les humains, infectant le système nerveux central. Si elle n'est pas traitée, la maladie est presque toujours fatale. Selon le département de la santé du Minnesota, la rage peut être efficacement traitée si le traitement est instituted avant l'apparition des symptômes.

Conseils de vaccination pour certaines régions

Cet incident récent souligne l'importance de éviter les chauves-souris. En raison de leurs dents minuscules, une personne pourrait ne même pas sentir la morsure, et il n'y aurait peut-être aucune trace visible.

En juillet dernier, les autorités de Cape Town, en Afrique du Sud, ont rapporté que huit personnes avaient été mordues par des phoques enragés. Il s'agit de la première épidémie de rage identifiée affectant plusieurs mammifères marins dans le monde.

Actuellement, le Comité permanent de vaccination (STIKO) en Allemagne recommande la vaccination préventive contre la rage pour les voyages dans des régions où la maladie est endémique, comme l'Afrique. Selon l'Institut Robert Koch, plusieurs mammifères peuvent transmettre les virus de la rage, notamment les chiens, les renards et les chauves-souris. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 59 000 personnes meurent de la rage dans le monde chaque année, le nombre réel étant probablement beaucoup plus élevé en Afrique et en Asie.

Malgré les rares cas de rage aux États-Unis, il est crucial que les personnes se rendant dans des régions où la maladie est endémique se fassent vacciner, comme le recommande le Comité permanent de vaccination en Allemagne. La vaccination protège contre le virus potentiellement mortel, qui peut être transmis par divers mammifères, notamment les chiens, les renards et les chauves-souris.

Lire aussi: