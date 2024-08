- Un individu libéré échappe à la capture des forces de l'ordre.

Un individu en menottes a réussi à se libérer de l'emprise d'un policier et s'est enfui à Marbach am Neckar, un district de Ludwigsburg. Les forces de l'ordre ont utilisé un hélicoptère et des chiens dans leur recherche du fugitif, mais ils n'ont pas réussi à le localiser, selon les rapports de police.

L'individu a été arrêté avec une personne de 27 ans après avoir été accusée d'avoir provoqué une collision arrière. Une femme de 47 ans a subi des blessures légères lors de l'incident. Les suspects ont quitté les lieux sur la Bundesstraße 328 près d'Aspach, district de Rems-Murr, et ont été signalés dans une impasse à Marbach am Neckar par des témoins.

Armes à feu découvertes

Les deux étaient suspectés d'être sous l'emprise de drogues et d'inspecter leur véhicule endommagé. Ils n'ont pas obéi aux ordres de la police. Les forces de l'ordre ont temporairement arrêté le duo, et lors de la fouille du véhicule, ils ont découvert une somme importante d'argent, divers appareils mobiles et une petite quantité de tranquillisants.

De plus, un sac caché contenant deux armes à feu et des munitions a été découvert dans la même rue, suite à un tuyau d'un témoin. L'une des armes était liée à un cambriolage de 2023 dans une résidence à Heilbronn.

Disparition du fugitif

Le duo a ensuite été transporté individuellement au poste de police de Marbach am Neckar, où l'un d'eux a réussi à s'échapper. Il a réussi à se libérer de la prise d'un policier et s'est dirigé vers le centre-ville.

En réponse aux événements survenus le mercredi, des enquêtes ont été menées à Böblingen et à Sindelfingen, avec l'aide d'une unité d'opérations spéciales de la police. Des appareils mobiles supplémentaires ont été saisis lors des perquisitions.

Le suspect de 27 ans est dit être en train de conduire sans permis valide. Il a été tenu de subir un test sanguin.

La recherche du suspect en fuite a continué à l'aide de l'hélicoptère, mais il n'a pas été trouvé. Suite à la découverte du sac caché contenant des armes à feu, la police a établi un lien entre l'une des armes et un cambriolage récent à Heilbronn.

