Un individu lance des insultes racistes et attaque les autorités publiques

Les festivaliers d'Oberkirch, dans le district d'Ortenau, se réjouissent. Selon les rapports de police, un homme entame des chants racistes. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine per intervenire, l'individuo persiste et devient de plus en plus conflituel.