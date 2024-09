- Un individu jugé pour avoir poignardé un voisin.

Un homme de Mannheim, apparemment en difficulté avec sa santé mentale, est sous enquête pour avoir poignardé et martelé son voisin âgé jusqu'à la mort. Il est actuellement jugé au tribunal régional de Mannheim. L'homme de 43 ans est également accusé d'avoir agressé un couple dans le même bâtiment, selon l'annonce du tribunal basée sur les chefs d'accusation.

Le ministère public pense que l'homme allemand pourrait souffrir de schizophrénie paranoïde et a agi dans un état de responsabilité très altéré. Ils ont donc proposé son internement dans un établissement psychiatrique.

Selon le tribunal, l'homme de Mannheim a sonné à la porte de son voisin de 70 ans juste avant Noël 2023. Il aurait ensuite attaqué la femme avec un couteau, suivi d'un marteau. La femme est malheureusement décédée à cause de ses blessures.

Agression supplémentaire contre un couple dans le même bâtiment

Le même jour, l'accusé aurait forcé l'entrée d'un autre appartement du même bâtiment par une fenêtre cassée et attaqué un couple avec un couteau. Il aurait prétendument frappé l'homme à plusieurs reprises et blessé avec le couteau. Lorsque la femme a essayé d'aider son mari, il aurait prétendument poignardé dans la partie supérieure du corps. L'homme blessé et un témoin alerté par les cris d'aide sont censés avoir empêché l'agresseur de continuer.

L'accusé a été placé précédemment dans un établissement psychiatrique par le tribunal régional de Mannheim, mais le porte-parole du tribunal a initialement refusé de révéler les raisons. Il reçoit actuellement des soins psychiatriques temporaires. Un verdict est attendu le 31 octobre.

Actualités du 28.12.2023

L'enquête sur les actes de l'homme révèle une série de crimes violents, y compris le poignardage et le martèlement à mort de son voisin âgé, qui est considéré comme un crime odieux. Malgré ses problèmes de santé mentale, ses actions impliquent également l'agression d'un couple dans le même bâtiment, démontrant les effets néfastes de son état mental sur son comportement.

Lire aussi: