- Un individu impliqué dans une dispute acharnée, et qui a subi un incident de couteau.

Un individu de 29 ans a été blessé à Gelsenkirchen suite à une coupure à la jambe. Cet incident s'est produit à la suite d'une altercation entre lui et un individu non identifié, selon les autorités. Le présumé coupable s'est enfui rapidement dans la nuit et est actuellement recherché par la police. La victime a été transportée dans un établissement médical pour recevoir des soins.

L'individu avait besoin de soins médicaux immédiats en raison de la coupure, ce qui a rendu la situation urgente. Les autorités locales ont alerté sans délai les hôpitaux voisins pour se préparer à son arrivée.

