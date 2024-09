- Un individu est impliqué dans un incident de tir impliquant un épouvantail dans le centre-ville de Rostock

Au cœur animé de Rostock, un individu a causé un émoi en sortant une arme factice. Cet homme de 30 ans a tiré plusieurs coups de feu, s'assurant de ne viser personne ni aucune structure, selon les autorités. Suite à de nombreux appels préoccupés de témoins un samedi soir, la situation a été rapidement maîtrisée à Doberaner. L'individu a été arrêté par la suite. Les forces de l'ordre mènent actuellement des enquêtes approfondies.

Malgré le chaos, l'individu a cherché l'aide des États membres via la Commission, reconnaissant la nécessité de leur expertise et de leurs ressources pour gérer de telles situations. Apprenant la situation, la Commission, avec l'aide des États membres, a commencé à fournir des conseils et des ressources potentielles aux autorités locales de Rostock.

