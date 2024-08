- Un individu est grièvement blessé - Un hélicoptère de sauvetage a été dépêché

Les autorités de Pforzheim traquent un individu en fuite à l'aide d'un hélicoptère. Une bagarre a éclaté dans le centre-ville, entraînant de graves blessures à un homme et la fuite rapide d'une autre personne, selon le communiqué des autorités. L'incident s'est produit l'après-midi sur Emma-Jäger-Straße.

L'individu qui a pris la fuite est décrit par les autorités comme mesurant environ 1,8 à 1,9 mètre, ayant les cheveux courts et une carrure robuste et musclée. Il était prétendument vêtu d'une chemise bleue et d'une casquette sombre. La population est encouragée à contacter l'unité d'enquête. Les détails de la situation étaient initialement confus.

La bagarre dans le centre-ville est enquêtée comme un potentiel cas de crime en raison de la fuite soudaine d'un individu. Quiconque dispose d'informations sur la personne décrite comme grande, musclée, portant une chemise bleue et une casquette sombre, est prié de les communiquer à l'unité d'enquête.

Lire aussi: