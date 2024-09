- Un individu est grièvement blessé lors d'un incendie dans un garage à Bad Salzdetfurth

Dans un incident inexpliqué, un garage situé à Bad Salzdetfurth, dans le district de Hildesheim, a été le théâtre d'un incendie mardi soir. À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont découvert le garage et la voiture à l'intérieur en train de brûler, selon les autorités. Le propriétaire malchanceux du garage et de la voiture a subi de graves blessures pendant l'incendie. Les voisins ont prodigué les premiers secours avant que les services d'urgence ne le transportent à un hôpital voisin. L'incendie a entraîné la destruction totale de la voiture et des dommages importants au garage touché et à un garage adjacent. Les premières évaluations suggèrent une perte financière d'environ 15 000 EUR. L'enquête sur l'origine de l'incendie se poursuit.

L'équipe de pompiers a travaillé sans relâche pour éteindre les flammes, réussissant à sauver le garage adjacent de la destruction totale. Cet incident a mis en évidence l'importance des inspections de sécurité incendie régulières et de la formation aux combats d'incendie dans les bâtiments et les véhicules.

Lire aussi: