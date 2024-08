- Un individu est grièvement blessé dans une altercation au couteau à Wuppertal.

À Wuppertal, un individu a subi de graves blessures par coups de couteau. Selon les déclarations de la police, une dispute a éclaté entre trois personnes dans un immeuble d'appartements situé dans le quartier d'Elberfeld. Au cours de l'altercation, un homme de 32 ans a reçu de nombreuses blessures par coups de couteau dans le dos, probablement infligées par une lame. Les secours ont transporté l'homme à l'hôpital. Les détails de la dispute restent mystérieux. Les enquêteurs de la brigade criminelle sont sur l'affaire.

