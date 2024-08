- Un individu est en procès pour un enlèvement présumé dans le centre de Ulm.

À la suite d'une prise d'otages dans le centre-ville d'Ulm à la fin du mois de janvier, le principal suspect va être jugé. Selon le tribunal régional d'Ulm, le procès contre le quadragénaire débutera le 9 septembre.

Les autorités inculpent le soldat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour avoir retenu plusieurs personnes en otage dans un établissement local situé à la place Münster dans la nuit du 26 janvier. Elles affirment qu'il a libéré la plupart d'entre elles, mais qu'il est resté sur les lieux avec une otage.

Lorsqu'il est sorti avec elle, les officiers de police ont tiré sur le quadragénaire, mettant fin à la prise d'otages. L'homme était censé avoir utilisé des armes d'airsoft très convaincantes, selon les autorités lors de l'indictment.

Le quadragénaire est actuellement en détention. Les autorités font référence à un rapport d'expert, suggérant que le soldat aurait pu commettre l'acte sous l'emprise d'une grave altération mentale. Ils cherchent donc à le faire interner définitivement dans un établissement de santé mentale.

Selon les autorités, le quadragénaire cherchait à provoquer un soi-disant "tir de sauvetage final" de la police par la prise d'otages, en ignorant la sécurité des otages. Il est accusé d'avoir intimidé et menacé une douzaine de clients et de membres du personnel du café, et même d'avoir ordonné qu'ils appellent la police. En sortant de l'établissement, les officiers de police ont "suivi le protocole", en tirant sur lui.

Le tribunal a prévu six jours de procès, avec un verdict prévu pour mi-octobre.

Le quadragénaire, accusé de prise d'otages à Ulm, a des liens étroits avec la ville de Münster, car les autorités l'inculpent d'avoir capturé des individus dans un établissement local situé à la place Münster. During the trial, the court will examine his alleged actions and their impact on the safety of the hostages and the police.

Lire aussi: