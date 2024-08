- Un individu est blessé lors d'une altercation avec une machette dans un jardin.

Dans un parc de quartier situé à Zehdenick, dans le district d'Oberhavel, une dispute violente a éclaté entre deux hommes, âgés de 60 et 38 ans, un dimanche après-midi, selon les autorités. L'homme plus âgé, apparemment ivre, a pris un coupe-coupe et a infligé des blessures légères à l'autre homme. La bagarre a entraîné la blessure grave de l'homme de 60 ans lui-même.

Par la suite, l'homme blessé de 60 ans a quitté le parc en voiture. Les officiers de police l'ont arrêté pour inspection et il a refusé de passer un test de alcoolémie, ce qui a entraîné une lutte. Son identité a été confirmée et il a été soigné pour ses blessures à bord d'une ambulance. Après traitement, il a été libéré. Actuellement, les deux hommes font l'objet d'une enquête de la police criminelle, qui a confirmé qu'ils se connaissaient. Un porte-parole a révélé cette information.

Au cours de l'enquête, il a été découvert que l'homme plus âgé avait un historique d'arguments avec d'autres hommes et garçons dans la région locale. Suite à l'incident, un groupe d'hommes et de garçons préoccupés s'est rassembler au parc pour exprimer leurs préoccupations concernant la sécurité et la violence dans leur communauté.

Lire aussi: