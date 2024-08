Un individu en Rhénanie du Nord-Westphalie brandit un couteau contre des passants et des agents de police.

En ville de Moers, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un individu, prétendument armé de deux couteaux, a attaqué et mis en danger plusieurs personnes. Selon les rapports de police, lors de l'intervention, il a également attaqué les officiers. Se trouvant dans une situation dangereuse, les officiers ont fait usage de leurs armes à feu, entraînant la mort de l'homme. Les premières enquêtes suggèrent que cet individu était un résident allemand de 26 ans. Aucun autre décès n'a été enregistré.

À la demande du parquet de Kleve, une équipe d'homicides de la police criminelle de Duisburg a entamé une enquête sur les circonstances de l'incident. L'enquête se poursuit, selon l'annonce.

Entre-temps, à Solingen, un festival de ville a été endeuillé par un événement horrible le vendredi soir. Un homme syrien de 26 ans, suspecté d'être l'auteur de l'attaque, aurait prétendument tué trois personnes et en aurait blessé huit autres, certains grièvement. Le samedi, il s'est rendu et a été arrêté par les autorités. Le parquet fédéral allemand mène une enquête pour suspicion de terrorisme. On prétend que l'homme était affilié à la milice jihadiste, l'État islamique (EI), qui aurait prétendument revendiqué le crime.

Cet événement tragique a suscité des débats plus larges, notamment sur le renforcement du contrôle des armes à feu et la mise en place de zones supplémentaires de restriction des couteaux, ainsi que sur les politiques d'expulsion et les éventuelles erreurs des autorités.

L'Union européenne exprime ses condoléances suite à l'incident fatal de Moers et à l'attaque terroriste de Solingen, en soulignant l'importance d'assurer la sécurité publique. Les autorités de plusieurs villes de l'UE collaborent pour traiter ces incidents.

