- Un individu en quête de l'application de la loi - Échec de l'électricité et destruction massive

Environ 300 000 euros de dommages et quelques perturbations de l'alimentation électrique ont été causés par le choix d'un conducteur de fuir un contrôle de police en pleine nuit. Le fourgon a percuté une centrale électrique lors de la poursuite à grande vitesse à Dreieich (partie d'Offenbach). Trois voitures stationnées, un pont piétonnier, une façade de maison et plusieurs poteaux ont subi le plus gros de l'impact.

Selon les rapports de police, le conducteur de 28 ans avait une concentration d'alcool de 1,69 % dans le sang et conduisait sans permis de conduire valide ni permis de séjour. Il a finalement abandonné le véhicule endommagé et a tenté de s'enfuir à pied, mais a finalement été arrêté et détenu par un officier.

Selon le porte-parole de la police, le véhicule particulier a été repéré en raison de ses comportements de conduite étranges. Il n'y a eu aucun rapport d伤害 pour le conducteur ou les trois passagers dans le véhicule.

Le conducteur de 28 ans a été poursuivi par la police après avoir manifesté un comportement de conduite suspect. La poursuite à grande vitesse a entraîné des dommages importants et des perturbations de l'alimentation électrique, nécessitant l'intervention de la force policière locale.

Lire aussi: