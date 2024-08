- Un individu en garde à vue à la suite d'un acte de poignardement contre le père de Lamine Yamal.

Quatre individus faisant l'objet d'une enquête sont liés à l'enquête sur l'incident de coups de couteau qui a laissé Mounir Nasraoui, père du célèbre champion de football espagnol Lamine Yamal, dans un état critique. Selon plusieurs médias, un tribunal a ordonné la détention d'un des suspects. Les trois autres individus arrêtés après l'incident ont été libérés sous caution par un juge à Mataró. Les chefs d'accusation potentiels contre eux vont de la tentative de meurtre à l'incitation ou l'aide à une telle action.

Les conditions de libération sous caution interdisent aux suspects de fréquenter ou de s'approcher de la victime, Mounir Nasraoui. Selon "La Vanguardia", les individus impliqués sont tous d'origine espagnole et appartiennent à la même famille.

Une altercation entre Nasraoui et ses voisins à Mataró, à environ 30 kilomètres au nord-est de Barcelone, a eu lieu un mercredi après qu'il ait prétendument été aspergé d'eau depuis un balcon par un enfant.

Mounir Nasraoui a-t-il été pris en embuscade ?

Nasraoui a déclaré à la police que les suspects avaient organisé un piège pour lui ce soir-là. Ils l'ont attiré dans un parking sous prétexte de chercher une réconciliation, l'ont attaqué par surprise et lui ont infligé des blessures, selon "La Vanguardia".

Nasraoui a subi deux profondes blessures au ventre et une à la poitrine. Il a réussi à quitter l'hôpital seulement deux jours plus tard.

Les suspects, selon "The Vanguardia", ont attiré Nasraoui dans un parking avec la promesse d'une réconciliation, dans l'intention de l'attaquer. Après l'incident, "The Vanguardia" a également révélé que tous les individus impliqués sont d'origine espagnole et ont le même passé familial.

Lire aussi: