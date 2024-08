Un individu décédé a été retrouvé disparu dans un établissement médical.

Selon un rapport de NBC, une famille de Californie a été choquée d'apprendre que leur fille avait quitté le Mercy San Juan Medical Center sans leur connaissance, alors qu'ils étaient venus la chercher. Le centre médical les a informés qu'elle s'était fait discharging contre l'avis médical. Malgré les recherches intensives de la famille pendant plus d'un an, il n'y avait aucun signe d'elle. Tragiquement, il s'est avéré qu'elle n'avait jamais quitté l'hôpital, ayant trouvé la mort. Son corps a été retrouvé dans une salle de stockage de l'établissement.

La jeune femme de 31 ans avait été hospitalisée en raison d'une grave crise de diabète de type 1 le 6 avril 2023. Deux jours plus tard, elle aurait appelé sa mère pour lui demander de venir la chercher. Lorsque sa mère est arrivée, elle avait disparu. Les dossiers médicaux ont montré qu'elle avait été discharged le 8 avril 2023.

Au début, la famille était confuse, mais leur inquiétude et leur peur ont grandi avec le temps. Ils ont déposé une plainte pour personne disparue, ont affiché des avis de recherche dans la ville et ont même demandé de l'aide aux personnes sans-abri et aux passants. Les coroners ont également été contactés pour obtenir de l'aide.

Disparue pendant plus d'un an

Après une attente insoutenable d'un an, le 12 avril 2024, le département du shérif du comté de Sacramento a contacté la famille. Leur fille avait été retrouvée morte à l'hôpital. Selon la plainte déposée par la famille, un certificat de décès aurait été établi au Mercy San Juan Medical Center peu après sa disparition, indiquant qu'elle était décédée d'une crise cardiaque.

Sa sœur a contacté le coroner dans l'espoir de localiser les restes de sa sœur, mais a été dirigée vers l'hôpital. Étrangement, l'hôpital n'aurait pas répondu à ses tentatives de contact. Finalement, la famille a été informée que son corps avait été retrouvé dans l'une des salles de stockage extérieures de l'hôpital.

En raison de l'état de décomposition, la famille n'a pas pu prélever d'empreintes digitales ou organiser des funérailles à cercueil ouvert. Une autopsie qui aurait pu faire la lumière sur un éventuel erreur médicale dans son décès a semblé être empêchée.

"Cruel et sans cœur"

Dans la plainte, la famille a exprimé son choc et a décrit les actions des défendeurs comme cruelles, sans cœur et inexcusables. Ils ont affirmé que la négligence et l'insouciance de l'hôpital avaient entraîné une mauvaise gestion des restes de leur fille et un retard dans l'établissement du certificat de décès. La famille réclame maintenant des dommages-intérêts supérieurs à 5 millions de dollars.

Dignity Health, l'exploitant du Mercy San Juan Medical Center, a publié un communiqué dans lequel il exprime ses condoléances les plus sincères à la famille pendant cette période difficile. Ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas commenter de

