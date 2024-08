- Un individu de Tchétchénie plaide pour l'interdiction des couteaux dans les bus et les trains.

Après l'attaque au couteau sanglante de Solingen qui a coûté la vie à trois personnes, le maire de Hambourg, Peter Tschentscher (SPD), a plaidé en faveur de l'extension de l'interdiction des armes aux transports en commun. "Nous devons interdire le port d'armes dans les espaces publics - et cela inclut les couteaux dangereux", a déclaré Tschentscher au "Hamburger Abendblatt".

Hambourg avait déjà entamé une telle mesure avant cet événement tragique, rencontrant une résistance de la part des États fédéraux dirigés par la CDU. L'incident tragique de Solingen renforce davantage la nécessité de restreindre le port de ces armes dans les bus, les trains ou tout autre espace public.

Tschentscher : Plus de sécurité, pas absolue

"Une interdiction des couteaux n'offrira pas une sécurité absolue, mais elle augmentera la sécurité", a souligné Tschentscher lors de l'entretien avec le journal. En mettant en place une interdiction des armes, il devient plus facile de surveiller et de traiter les individus suspects à l'avance. "En mettant en place une interdiction comme celle de la gare centrale de Hambourg, de la Reeperbahn et de la Hansaplatz, nous avons obtenu des résultats positifs."

L'attaque présumée inspirée de l'islamisme à Solingen le 23 août a vu l'auteur poignarder trois festivaliers et en blesser huit autres à l'aide d'un couteau. Un homme de 26 ans originaire de Syrie, qui était entré en Allemagne en tant que réfugié via la Bulgarie, est le principal suspect dans cette affaire.

L'appel à étendre l'interdiction des armes comprend une proposition d'interdire le port d'armes telles que les couteaux dangereux dans les transports en commun. En réponse à l'attaque au couteau de Solingen, Tschentscher a souligné que si une interdiction des couteaux n'offrira pas une sécurité absolue, elle peut augmenter la sécurité en facilitant la surveillance et le traitement des individus suspects.

