Un individu de l'Alaska a été inculpé pour avoir lancé de nombreuses menaces explicites et agressives contre des juges de la Cour suprême.

Certains des communications, selon les dossiers judiciaires, contenaient le terme raciste "N-word" dans des menaces visant à pendre un juge, identifié dans les documents comme "Justice de la Cour suprême 1". L'épouse de ce juge, désignée comme une "épouse insurrectionnelle" dans les menaces, a également été prise pour cible. D'autres communications ont discuté de tirer sur un autre juge, identifié comme "Justice de la Cour suprême 2", et de meurtre de son épouse. De plus, un message présumé a menacé six juges au total, suggérant qu'ils devraient vivre dans la peur de leur vie chaque jour et éviter de quitter leur domicile.

Un acte d'accusation de 22 chefs d'accusation a été remis à l'homme, Panos Anastasiou, 76 ans, mardi, l'inculpant de menaces contre un juge fédéral et de communication de menaces à travers les lignes d'État.

"NOUS AVONS BESOIN D'ASSASSINATS EN MASS. Si vous êtes corrompu, vous êtes corrompu", disait l'un des messages, faisant partie de plus de 465 prétendument envoyés par Anastasiou à la Cour suprême.

Anastasiou a plaidé non coupable lors d'une audience mercredi au tribunal fédéral de l'Alaska. Son avocat, un défenseur public, a refusé de faire des commentaires à CNN.

Les messages menaçants ont commencé en mars 2023, selon les documents juridiques, et ont continué jusqu'à mi-juillet. Les mentions de l'épouse du juge 1 et les insultes raciales dans ces messages semblent faire référence au juge Clarence Thomas. Les messages visant un juge identifié comme "Justice 2" ont été envoyés peu de temps après qu'un article du New York Times a rapporté qu'un drapeau américain à l'envers flottait devant la maison du juge Samuel Alito en début de janvier 2021, avec des références à l'épouse de ce juge également.

"J'aurais eu AUCUNE seconde pensée à approcher [Justice de la Cour suprême 2] et ne pas lui demander de l'enlever mais de mettre une BULLE dans la tête de ce SOB", déclarait l'un des messages présumés, envoyé le 16 mai.

Un porte-parole de la Cour suprême n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

"Nous affirmons que le suspect a continué à proférer des menaces haineuses, racistes et répugnantes pour meurtre et torture contre les juges de la Cour suprême et leurs familles afin de se venger des décisions qu'il contestait", a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué. "Notre système judiciaire dépend du fait que les juges puissent prendre des décisions en fonction de la loi, pas de la peur. Notre démocratie dépend du fait que les responsables publics puissent faire leur travail sans craindre pour leur vie ou la sécurité de leur famille."

Le juge magistrat Kyle Reardon a ordonné que Anastasiou reste en détention avant une audience de détention fixée pour jeudi après-midi.

Dans le cadre de l'enquête fédérale sur les menaces, les agents du FBI ont contacté Anastasiou concernant les communications, selon les dossiers judiciaires.

"À la suite de ce contact, le suspect a envoyé un message à la Cour suprême faisant référence à l'entretien avec le FBI et 'défiant' les juges de visiter personnellement sa maison", indiquait le procès-verbal de la demande d'audience pour la détention pré

