- Un individu de 45 ans meurt lors d'une tâche forestière en Haute-Bavière.

Un homme a trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions dans les bois de Chieming, situé dans le district de Traunstein. Selon les premières enquêtes, l'homme de 45 ans a perdu le contrôle de son véhicule de travail, un petit chargeur frontal, et s'est renversé. Il a été heurté par la machinerie lui-même, subissant des blessures graves qui se sont révélées fatales sur le coup.

Les proches de l'homme, qui avaient visité les bois plus tôt dans la journée, se sont inquiétés lorsqu'il n'est pas revenu et l'ont trouvé immobile. Ils ont appelé le 911 et les secours ont confirmé son décès.

Selon la police, il semble qu'il s'agisse d'un tragique accident du travail. Il n'y a aucun signe d'intervention extérieure ou de complicité d'autrui. Le chargeur frontal a été immobilisé pour examen plus approfondi. L'enquête se poursuit.

La classification de l'incident par la police comme un "accident du travail" met en évidence la nature tragique de l'accident. Des mesures de sécurité plus strictes pourraient potentiellement prévenir des accidents similaires à l'avenir.

