- Un individu confronté à des tirs à la gare centrale de Francfort, mandat d'arrêt publié.

Au cœur de la gare centrale de Francfort, un homme de 54 ans est accusé d'avoir mis fin aux jours d'un homme de 27 ans en lui tirant une balle dans la tête. Les forces de l'ordre ont rapidement arrêté le suspect présumé de meurtre, qui a été placé en détention par la police fédérale. Le parquet a annoncé avoir émis un mandat d'arrêt contre lui, l'inculpant de meurtre. Malheureusement, la victime a succombé à ses blessures sur les lieux du crime mardi soir. Les deux hommes étaient originaires de Turquie.

Le lien entre les deux hommes est resté initialement mystérieux. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, Mies, un collègue, a déclaré : "Nous sommes encore aux premiers stades de cette enquête, je vous demande donc de patienter car nous ne pouvons pas encore fournir de détails sur le mobile ou la relation entre le suspect et la victime." Il y a quelques semaines, un couvre-feu sur les armes avait été imposé à la gare centrale de Francfort.

Multiples tirs mortels

La séquence exacte des événements ayant conduit à cet incident tragique s'est déroulée au milieu de l'une des gares les plus fréquentées d'Allemagne. Selon les enquêteurs, l'homme de 54 ans s'est approché de la victime près du quai 9 et lui a tiré une balle dans la tête par-derrière. Après que la victime se soit effondrée au sol, le suspect aurait vidé deux autres coups de feu dans la tête de l'homme avant d'abandonner l'arme et de s'enfuir.

Heureusement pour les autorités, le suspect a été rapidement arrêté près du quai 7 grâce aux efforts diligents et courageux des officiers de police fédérale. Ils l'ont empêché de monter dans un train et de quitter les lieux. Le suspect était un résident du Bade-Wurtemberg, tandis que la victime était sans-abri. Le parquet a rapporté que le suspect avait initialement refusé de parler de l'incident.

Fermeture temporaire de la gare centrale de Francfort

Suite à la fusillade, la gare centrale a été fermée temporairement pendant environ 25 minutes en raison de l'opération policière. La zone autour du quai 9 a été fermée par un ruban de scène de crime, causant un peu de chaos parmi les voyageurs qui erraient sans but. Un témoin courageux a rapporté avoir vu le suspect tirer plusieurs coups de feu. Les restes de la victime ont été transportés plus tard dans un véhicule. La police a découvert l'arme présumée du crime lors de son enquête.

Le lendemain, la gare centrale de Francfort a repris son rythme habituel frénétique à mesure que la période de refroidissement estivale en Hesse touchait à sa fin. De nombreux voyageurs ignoraient les événements survenus la veille.

"La gare devient plus dangereuse"

"C'est déjà décourageant que quelque chose comme ça puisse se produire juste au milieu de la gare", a déclaré une étudiante de Francfort se rendant à Munich. Compte tenu de la réputation notoire du quartier de la gare, cela n'a fait qu'ajouter à son inquiétude. "La gare devient plus dangereuse", a déclaré un travailleur de stand de boulangerie qui se trouvait à son emplacement près du quai 9 depuis plus de 20 ans. Une femme de Gießen, en revanche, a vu l'incident avec un peu plus de résilience, déclarant : "On ne peut pas laisser la peur contrôler sa vie, sinon on sera inquiet partout. Il y a toujours le risque d'être attaqué dans la rue." Elle a également déclaré : "Je pense qu'il y avait une raison pour que quelqu'un tire sur quelqu'un sans avertissement. Ils se connaissaient probablement."

Le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck, a exprimé son choc face à l'incident et a partagé le sentiment général de préoccupation quant à la sécurité des gares. Il a estimé qu'il était essentiel de déterminer le mobile du crime. De plus, il a souligné qu'il fallait faire plus pour renforcer la sécurité. "Quelles que soient les circonstances spécifiques, pour moi, cela inclut un contrôle des armes plus strict, le renforcement des pouvoirs de surveillance de la police et le respect de la loi sur l'immigration. Nous devons expulser de manière cohérente les étrangers qui utilisent des armes et des couteaux comme armes létales dans leurs pays d'origine", a déclaré le politique de l'

