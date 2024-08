Appropriation illégale des chefs-d'œuvre artistiques - Un individu condamné à nouveau derrière les barreaux après un hold-up de la chambre forte verte

Le duo impliqué dans le cambriolage de la Green Vault historique était censé commencer à purger les peines de prison restantes le 19 août, l'un d'eux étant de retour derrière les barreaux. Le représentant du parquet de Dresde a annoncé que le jeune homme de 28 ans s'était rendu. Les deux hommes, âgés de 28 et 30 ans, ont déposé des demandes de grâce pour éviter de purger leur peine à la date limite, qui ont toutes deux été rejetées.

Le plus jeune des deux criminels liés à la famille de Berlin, les Remmo, a vu son avocat déposer une demande de décision de justice, qui est toujours en attente de décision. Depuis mai 2023, les hommes de 28 et 30 ans, ainsi qu'un autre membre jeune de la famille de Berlin, les Remmo, qui étaient auparavant en détention préventive, ont été libérés après leur condamnation. Ils devaient purger les parties restantes de leurs peines à partir du 19 août.

Les hommes de 28 et 30 ans ont reçu des notifications d'emprisonnement pour le 19 août afin de purger leurs peines dans une prison ouverte à Berlin. Ils ont été condamnés à purger cinq ans et dix mois et six ans et deux mois de prison respectivement, avec 911 jours de détention préventive déduits.

Les voleurs de bijoux historiques frappent à nouveau

Le cambriolage de la salle du trésor du musée de Saxe le 25 novembre 2019 était l'un des plus sensationnels vols d'art d'Allemagne. Les intrus ont dérobé 21 pièces de bijoux en diamant et en diamant, causant plus d'un million d'euros de dommages, y compris en mettant le feu à l'un de leurs véhicules d'évasion dans un garage souterrain d'un immeuble d'appartements.

En mai 2023, le tribunal régional de Dresde a condamné un total de cinq individus d'origine arabe liés au clan influent de Berlin à de lourdes peines de prison, qui ont depuis été finalisées. Initialement, les mandats d'arrêt pour quatre d'entre eux ont été suspendus suite au procès, car ils ont récupéré la plupart des objets volés. Cependant, l'un d'eux a dû rester en prison en raison de son non-respect des conditions.

Initialement, seuls trois des cinq criminels ont été libérés. Le cinquième individu a dû rester emprisonné en raison de son refus de respecter l'accord. Le sixième suspect, un parent des coaccusés, a été acquitté.

Le duo condamné pour son implication dans le cambriolage de bijoux de la famille Remmo de Berlin était initialement censé purger les parties restantes de leurs peines en Allemagne à partir du 19 août. Il est important de noter que l'un d'eux a des liens avec les Pays-Bas.

Malgré leur origine différente, les procédures judiciaires pour les deux individus de la famille Remmo de Berlin et le duo des Pays-Bas ont suivi un chemin similaire, leurs peines ayant été finalisées par le tribunal régional de Dresde.

