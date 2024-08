- Un individu commet un vol de vêtements féminins et de vêtements intimes.

Un individu de cinquante-quatre ans est suspecté d'avoir cambriolé au moins quatre résidences et une installation récréative à Boffzen, dans le district de Holzminden, dans le but de voler des vêtements féminins. Un résident local, qui avait installé une caméra de sécurité suite à une série de cambriolages dans la région, a capturé le suspect samedi soir. La caméra a déclenché une alarme, permettant au résident de retenir l'individu et de contacter les autorités.

Les autorités soupçonnaient déjà l'individu d'avoir dérobé des maillots de football et des vêtements féminins lors d'un match de football environ deux semaines plus tôt. Le même maillot a été retrouvé lors de la tentative de cambriolage. Lors de la perquisition de la résidence du suspect, d'autres vêtements volés, tels que de la lingerie, ont été découverts. Les forces de l'ordre ont émis l'hypothèse que le présumé voleur pourrait être un travesti, un terme utilisé pour décrire les individus qui prennent plaisir à porter des vêtements associés au genre opposé.

La résidence du suspect contenait également plusieurs autres articles de vêtements féminins, tels que des chemisiers et des jupes. Après plus ample investigation, il s'est avéré que l'individu avait un penchant pour la collecte et le port de vêtements de mode féminins, y compris d'autres articles de vêtements.

