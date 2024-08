- Un individu commet un acte violent en poignardant deux personnes avec un couteau.

Un mec de 26 ans, soi-disant familier de la situation, a attaqué deux types à Aschaffenburg avec un couteau. Les deux Afghans se sont retrouvés avec des coupures aux bras et au visage, mais ils ont réussi à rigoler et à sortir du centre médical le même jour, selon la police et les autorités judiciaires d'Aschaffenburg.

Le principal suspect, également Afghan, a été arrêté peu après par les flics en raison de sa tenue distinctive, qui comprenait un kaftan, et a été incarcéré. Un juge a depuis donné son feu vert pour son arrestation.

Les premières enquêtes suggèrent un lien personnel entre les individus, a révélé l'équipe d'enquête. Les détails concernant la scène et les motivations de l'homme restent flous.

L'équipe d'enquête a révélé que les premières enquêtes ont indiqué un lien personnel entre les victimes et le principal suspect. Intriguant, le juge a autorisé l'arrestation du principal suspect sur la base des informations recueillies, comme indiqué dans les rapports suivants.

