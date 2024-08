- Un individu cause des dommages à un véhicule de police pendant qu'il est enregistré.

Un individu de 62 ans a jeté des pavés sur deux voitures de police à Cassel, comme l'a enregistré un système de surveillance en continu. Le senior a été arrêté par la suite à la gare principale de la ville, selon un communiqué de la police. L'incident s'est produit aux petites heures, non seulement juste devant l'entrée de la gare de police, mais aussi sous les yeux des agents de police.

Le sexagénaire a causé des dommages aux pare-brise avant, aux fenêtres supplémentaires et à une porte coulissante des véhicules, évaluant les dommages à environ 3 000 euros. Cet individu, qui n'a pas de domicile fixe, semblait désorienté mais ne présentait aucun signe d'intoxication alcoolique ou drogues. Il est maintenant enquête pour vandalisme et "destruction d'équipement de travail essentiel".

Les images de la caméra de sécurité de l'entrée de la gare de police ont capturé l'ensemble de l'incident, fournissant des preuves claires des actions du senior. Despite the chaos, the law enforcement officers monitoring the security camera were able to quickly identify and locate the individual.

