- Un individu blesse un bébé en lui frappant le visage dans une poussette.

Un individu a attaqué un tout-petit sur un bus du système de transport en commun de Mayence. Cet individu a frappé l'enfant, qui sommeillait paisiblement dans une poussette, au visage un mardi, selon les autorités. Initialement, d'autres passagers ont tenté de maîtriser l'agresseur, mais n'ont pas réussi à l'empêcher de partir. La gravité et l'ampleur exactes des blessures de l'enfant n'ont pas été spécifiées immédiatement, a déclaré un représentant de la police. Les autorités n'ont pas été prévenues immédiatement après l'incident, et le lieu de la mère était initialement inconnu. Il a été rapporté qu'elle avait été réconfortée par d'autres passagers et qu'elle était visiblement bouleversée.

Un passant s'est approché des autorités le lendemain de l'incident, ce qui a conduit à l'examen actuel de la situation comme une affaire d'agression. Ils examinent également les images de sécurité du bus. Les enquêteurs recherchent des témoins et la mère de l'enfant pour les aider à résoudre l'affaire et éventuellement offrir une assistance à la victime potentielle. Le suspect a été décrit par les témoins comme un homme aux cheveux gris et à la barbe, remarquable pour son apparence négligée et son odeur corporelle forte.

L'incident sur le bus a été classé comme une affaire de crime, plus spécifiquement une affaire d'agression, par les autorités suite à un rapport d'un passant. L'enquête sur le crime se poursuit, les autorités examinant les images de sécurité et recherchant des témoins, y compris la mère de l'enfant, pour obtenir plus d'informations.

