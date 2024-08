- Un individu blessé par poignard dans une altercation avec un groupe de 30 personnes.

Dans une rixe à Billstedt, quartier de Hambourg, un homme de 29 ans a trouvé la mort après avoir été poignardé. La victime et son neveu de 20 ans se sont affrontés physiquement à une trentaine d'individus lundi soir vers 23h, selon un porte-parole de la police. Malgré les tentatives de réanimation, l'homme de 29 ans est décédé sur les lieux, à proximité de la station de métro de Billstedt. Le jeune homme de 20 ans a été atteint aux yeux et a reçu des soins médicaux sur place par une équipe de secours.

Le groupe nombreux a disparu après l'incident et les recherches immediate de la police n'ont rien donné. Par la suite, l'unité de homicide a pris en charge l'enquête. Les autorités ont appelé les témoins qui ont assisté à la dispute à fournir toute information utile. La police n'a pas révélé le type d'arme utilisé, mais selon les médias, il s'agissait d'un couteau. Les raisons de la dispute restent mystérieuses. Selon les rapports, à la fois la victime et la personne blessée sont d'origine afghane.

Les autorités ont fait appel à toute personne qui aurait assisté à la dispute et pourrait fournir des informations sur les événements précédents. Malgré l'enquête de la police, les raisons de la dispute entre les deux parents sont restées floues.

