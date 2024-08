- Un individu blessé par couteau lors d'une escarmouche à Friedrichshain

Dans une querelle entre deux individus, un homme de 30 ans a subi de graves blessures à l'abdomen causées par un couteau à Berlin-Friedrichshain. Malgré une intervention chirurgicale, l'équipe médicale a déclaré que sa vie n'était pas en danger, selon les forces de l'ordre. Un homme de 25 ans est actuellement en détention policière, arrêté près du lieu du crime. La police poursuit son enquête sur des chefs d'accusation d'agression simple et aggravée.

Selon les premiers rapports, la dispute a dégénéré en une confrontation violente entre les deux hommes à Boxhagener Platz tôt un vendredi matin. Le plus jeune homme aurait riposté avec un couteau après que l'homme plus âgé aurait prétendument frappé le premier. Des témoins dans un établissement voisin ont assisté à l'incident et ont appelé les services d'urgence et les forces de l'ordre. Le mobile de l'altercation était initialement inconnu.

Le mobile de l'altercation reste inconnu des autorités chargées de l'enquête, mais elles explorent si d'autres problèmes personnels ont pu contribuer à l'escalade. Les témoins de l'établissement voisin ont mentionné avoir vu les deux individus en train de se disputer avant la confrontation violente.

