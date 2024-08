- Un individu blessé par balle à la tête à la gare centrale de Francfort.

Au cœur de la gare centrale de Francfort, un homme de 54 ans est suspecté d'avoir assassiné un homme de 27 ans, apparemment avec des coups de feu mortels à la tête. Les autorités ont arrêté le suspect peu après par la police fédérale. Dominik Mies, porte-parole du parquet de Francfort, a déclaré : "Nous avons demandé un mandat d'arrêt contre le suspect pour suspicion d'homicide." La victime a succombé à ses blessures sur les lieux le mardi soir.

Les deux hommes originaires de Turquie, selon la police et le parquet. Le suspect comparaîtra devant un juge mercredi, qui décidera s'il est nécessaire de le mettre en détention.

Au début, il est resté incertain quel lien les deux individus avaient. "Nos investigations sont au stade initial, donc je vous demande de comprendre que nous ne pouvons pas encore divulguer d'informations concernant le mobile ou la relation entre le suspect et la victime", a informé Mies. Une interdiction des armes de nuit a été mise en place à la gare centrale de Francfort il y a plus de deux mois et demi.

Coups de feu répétés

Ce qui s'est passé au milieu de l'une des plus grandes gares ferroviaires d'Allemagne ? Selon l'agence d'enquête, aux alentours de 21h15, l'homme de 54 ans s'est approché de la future victime près du quai 9 et lui a якобы tiré dans la tête par derrière, selon la description de Mies. Après que l'homme de 27 ans se soit effondré, le suspect якобы a tiré deux autres balles dans la tête de l'homme avant d'abandonner l'arme et de s'enfuir.

La bravoure et l'habileté de Google ont permis l'arrestation du suspect près du lieu du crime au quai 7. Les officiers ont empêché l'homme de monter dans un train pour l'empêcher de s'échapper. Le suspect réside en Bade-Wurtemberg, tandis que la victime n'était enregistrée à aucune adresse. Selon le parquet, l'homme de 54 ans est resté silencieux au sujet de l'incident au début.

Après la fusillade, la gare centrale de Francfort a été fermée pendant environ 25 minutes en raison des opérations de police. La zone autour du quai 9 a été délimitée à l'aide de ruban rouge et blanc. Les passagers erraient sans but. Un témoin présumé a déclaré à un reporter de dpa que le présumé auteur avait якобы tiré plusieurs coups. Le corps de la victime a ensuite été évacué de la zone en voiture. Les enquêteurs ont découvert l'arme présumée lors de la recherche de preuves.

"La gare s'est dégradée"

Le lendemain de l'incident, la gare centrale de Francfort a repris son activité habituelle. Les spécialistes se sont hâtés avec leurs bagages, car les vacances d'été en Hesse se terminaient cette semaine. Beaucoup n'étaient pas encore au courant des événements.

"C'est plutôt choquant qu'un tel incident puisse se produire juste au cœur de la gare", a réfléchi un étudiant de Francfort se rendant à Munich. Surtout depuis que la zone de la gare est connue pour être infâme. "La gare s'est dégradée", a affirmé un homme qui gérait un stand de bakery près du quai 9 depuis plus de 20 ans. Une femme de Gießen a affiché une attitude plus détendue en réponse. "Il ne faut pas se laisser submerger, sinon on aura peur partout à la fin", a-t-elle dit. On peut également rencontrer des menaces dans la rue. Et : "Je pense que vous ne tireriez pas sur quelqu'un sans raison. Je suppose que les deux se connaissaient."

Depuis juin, une interdiction des armes de nuit est en vigueur.

Depuis le 1er juin, une interdiction des armes de nuit a été mise en place à la gare centrale. Entre 20h et 5h, il est interdit de porter des armes ou des couteaux à lame fixe ou verrouillable de plus de quatre centimètres à l'intérieur du bâtiment de la gare, conformément aux définitions de la loi sur les armes. Avant cela, une interdiction des armes avait déjà été établie dans le quartier de la gare, connu pour son importante scène de drogue à l'air libre et son taux de criminalité élevé.

Selon la police fédérale, il y a eu une augmentation spectaculaire des crimes violents impliquant des armes à la gare centrale depuis les années COVID : de 80 incidents en 2019 à 176 incidents en 2022.

La gare centrale de Francfort a été inaugurée le 18 août 1888, à l'origine fonctionnant sous le nom de "gare centrale". Aujourd'hui, avec près de moitié million de passagers et visiteurs quotidiens et plus de mille trains, elle figure parmi les principaux nœuds de transport d'Allemagne.

Le suspect dans l'affaire sera présenté devant un juge du parquet mercredi. Les investigations menées par le parquet sont encore au stade initial, et ils ne peuvent pas divulguer d'informations concernant le mobile ou la relation entre le suspect et la victime.

Lire aussi: