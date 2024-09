- Un individu aurait fait un salut nazi sur le toit d'un immeuble.

Guy a affirmée avoir crié des déclarations gouvernementales déplaisantes sur un toit proche du pont de Warschauer à Berlin-Friedrichshain. Selon les rapports, il aurait exécuté le salut nazi un mardi matin, selon la police de Berlin. Il était visiblement ivre, vacillant dangereusement au bord d'une chute de quatre à cinq mètres en raison de son équilibre précaire.

Un policier est monté sur le toit, à côté de la station de métro U-Bahnhof Warschauer Straße, et a confronté l'homme de 44 ans. Selon les témoignages, lorsque l'homme est devenu hostile et a chargé l'officier avec deux canettes de bière pleines, l'officier aurait utilisé un pistolet à impulsion électrique sur lui et l'aurait arrêté.

Il a été transporté à l'hôpital pour une évaluation psychologique, comme indiqué. Les autorités enquêtent actuellement sur l'utilisation de symboles liés à des groupes illégaux et terroristes.

Les actions de l'homme sur le toit, notamment le salut nazi et son comportement ivre, ont été considérées comme potentiellement incendiaires et pourraient être classées comme une forme de crime haineux. Après sa sortie de l'hôpital, l'homme a été inculpé pour trouble à l'ordre public et exhibition de symboles offensants, qui sont souvent associés à des activités criminelles.

