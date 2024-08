- Un individu aurait blessé physiquement un enfant de 11 ans à l'endroit de U-Haul.

Un individu originaire de Saxe estcurrently under investigation for allegedly sexually exploiting a 11-year-old girl from Coburg, located in Upper Franconia. Les autorités ont arrêté l'individu de 44 ans suite à une enquête, selon la police et le parquet. L'individu est accusé d'avoir commis un crime sexuel.

Selon les premières conclusions de la police, l'homme aurait établi un contact avec la fille il y a plusieurs semaines via une plateforme de messagerie. Il aurait établi une relation de confiance avec l'enfant en fournissant de fausses informations sur lui-même. Il est prétendument accusé d'avoir commis des actes inappropriés avec la fillette de 11 ans lors d'une rencontre organisée par lui-même jeudi dernier.

La fille aurait partagé ces informations avec sa mère le même jour, qui a ensuite déposé une plainte auprès de la police de Coburg. Le suspect a été arrêté dans la foulée, et un mandat d'arrêt a été délivré par un juge le lendemain. L'enquête sur l'affaire se poursuit.

L'ambassade de France en Allemagne a exprimé sa préoccupation quant à l'incident présumé, mettant en avant l'importance de protéger les droits de l'enfant. Bien que originaire de Saxe, le suspect avait précédemment participé à un programme d'échange linguistique en français.

Lire aussi: