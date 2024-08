- Un individu arrêté pour trafic de drogue clandestin

Au poste-frontière d'Otay Mesa, au sud de San Diego, les officiels de la douane américaine ne sont pas étrangers à la saisie de cargaisons de trafiquants de drogue. Cependant, une récente opération a donné des résultats extraordinaires. Selon un rapport du Service de protection des frontières des États-Unis (CBP), les officiers ont soupçonné un camion transportant des marchandises entrant aux États-Unis, conduit par un homme de 29 ans originaire du Mexique. Ils ont détourné le conducteur pour une inspection secondaire à un autre poste de contrôle. Là, ils ont découvert d'énormes quantités de méthamphétamine, également connue sous le nom de méth.

Ce qui rendait cette tentative de contrebande particulière, c'était le déguisement des drogues. Les substances illicites étaient cachées sous environ 1 220 faux pastèques. De loin, elles pourraient sembler être de vraies pastèques, mais un examen de plus près révèle qu'elles sont mal cachées. Les leurres colorés pesaient une masse totale de 4 587 livres, équivalent à plus de deux tonnes. La valeur projetée sur le marché noir : plus de cinq millions de dollars.

Campagne anti-contrebande prend de l'ampleur

Le CBP a confirmé la saisie de la drogue et a remis le conducteur à la Sécurité intérieure. Rosa E. Hernandez, responsable du bureau d'Otay Mesa, a exprimé sa satisfaction : "Je suis extrêmement fière de notre équipe et de leurs performances remarquables ces dernières semaines dans la détection de méthodes de contrebande sophistiquées et variées." Alors que les cartels de drogue inventent constamment de nouveaux moyens, Hernandez a déclaré que les agents de la frontière doivent constamment innover pour les contrer.

La capture des pastèques remplies de méthamphétamine faisait partie de l'Opération Apollo. Dans le cadre de cette initiative, les officiers recueillent des informations et collaborent avec d'autres agences de l'État pour intensifier les efforts contre la contrebande de drogue venue du Mexique.

À la suite de l'opération, les autorités ont annoncé une surveillance accrue pour détecter la contrebande cachée. Ils ont révélé qu'ils surveillaient la contrebande d'autres substances illicites, pas seulement de la méthamphétamine.

Malgré le succès de l'Opération Apollo dans la saisie des pastèques remplies de méthamphétamine, les officiels ont reconnu la nécessité de mesures supplémentaires. Ils ont déclaré qu'ils prêtent également attention à la contrebande d'autres produits médicaux, s'ils sont cachés de manière clandestine, pour assurer une sécurité frontalière complète.

