- Un individu arrêté après la découverte d'un corps mort à Fürth.

Taches de sang dans l'escalier et un corps de femme sans vie dans un appartement : À la suite d'un meurtre présumé à Fürth, un suspect a été arrêté. Il s'agit d'un proche de la victime. Les liens exacts entre les deux parties n'ont pas encore été révélés par le porte-parole Michael Konrad. L'homme sera présenté à un juge chargé de l'affaire plus tard dans la journée.

Un résident a découvert des taches de sang dans l'escalier d'un complexe d'appartements situé dans le quartier de Stadeln aux alentours de 14h mardi et a immédiatement alerté les autorités. En pénétrant dans un appartement adjacent, les officiers ont découvert le corps sans vie de la femme qui y habitait. Plus tard dans la soirée, le présumé coupable a été arrêté à Erlangen. Selon Konrad, "des indices de la scène de crime et des investigations ultérieures" ont conduit à la sélection du suspect.

La cause du décès de la femme reste secrète pour des raisons stratégiques. "Son corps portait des blessures qui laissaient penser à un meurtre", a-t-on déclaré. Un communiqué de presse précédent avait révélé "des traces de violence". Les inspecteurs supposent que la victime est une habitante de 66 ans du complexe d'appartements, mais cela n'a pas encore été confirmé.

L'enquête sur la mort de la femme a révélé des liens potentiels avec un incident de crime antérieur dans la région. La communauté locale exprime son inquiétude quant à la multiplication des crimes violents dans le quartier de Stadeln.

