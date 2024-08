Un individu âgé supporte quatre jours de solitude dans les profondeurs de la forêt.

Au milieu des Alpes italiennes, une femme âgée de 89 ans se lance dans la cueillette des champignons et se retrouve perdue. Elle passe plusieurs jours seule, se désaltérant dans des étangs et nouant une amitié improbable avec un renard. Malgré ses côtes cassées, elle garde le moral et fait preuve d'humour lorsqu'elle est découverte par les équipes de secours.

Un journal local, "Corriere della Sera", a rapporté que la personne en question était Giuseppina Bardelli, qui était partie cueillir des champignons avec son fils Sergio. Malheureusement, ils se sont séparés pendant leur recherche. Le journal a déclaré que malgré sa connaissance approfondie de la région, où elle vivait depuis plus de 40 ans, Bardelli s'est perdue.

Sa famille a déclaré que Bardelli avait fait une chute de 6 mètres dans un ravin après un malaise, se fracturant les côtes et perforant un poumon. Bien qu'elle ait brièvement perdu connaissance, elle a réussi à alerter son autre fils, Robert, qui a ensuite contacté les secours. Une opération de recherche à grande échelle a été entreprise, impliquant des pompiers, la protection civile, des chiens pisteurs, des drones et des hélicoptères.

La femme de 89 ans "a passé sa vie dans les montagnes"

Les expériences passées de Bardelli avec le Club alpin italien ont probablement joué un rôle important dans sa survie. Son deuxième fils Robert a déclaré dans le rapport que sa mère avait passé la plupart de sa vie, en particulier sa jeunesse, dans les montagnes. Elle a complété son apport en eau en buvant dans des flaques et a utilisé des plantes pour son lit de fortune.

La femme de 89 ans a même rapporté avoir eu un renard sauvage comme compagnon, qui lui rendait visite régulièrement pendant son épreuve. Bardelli maintenait sa foi en priant le rosaire chaque nuit, sachant que chaque jour pourrait être le dernier.

Quatre jours après le début de l'opération de recherche, les équipes ont trouvé la femme âgée coincée dans un ravin profond, entourée de végétation dense, ce qui rendait difficile la détection mutuelle. Selon Silvio Rizzelli, le chef de l'équipe de recherche de 50 personnes, Bardelli avait l'air fatigué mais restait mentalement claire. "Elle nous a raconté son histoire, nous narrant son épreuve", a rapporté Rizzelli au "Times" britannique.

Lorsque un médecin tentait de lui mettre un collier cervical, Bardelli a répliqué avec de l'esprit. "Maintenant, vous essayez de me tuer", a-t-elle prétendument dit.

La femme de 89 ans était profondément bouleversée mais stable, nécessitant plusieurs jours de convalescence avant de pouvoir être sortie de l'hôpital. Son fils Robert soulagé a parlé à "Corriere della Sera", exprimant sa gratitude que sa mère ait survécu à cette épreuve. "C'était indescriptible. Quand j'ai vu les Carabinieri s'approcher de moi, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Quand ils ont partagé la bonne nouvelle, la joie a envahi mon cœur."

La femme de 89 ans, Giuseppina Bardelli, avait un lien profond avec les Alpes italiennes, passant sa vie dans ses paysages alpins pittoresques. During her ordeal, she forged an unusual bond with a wild fox, who became her constant companion in the wilderness.

Lire aussi: