- Un individu âgé cause des dégâts à plus de 30 véhicules en les rayant.

À Bad Kissingen, une femme de 72 ans a rayé plus de 30 véhicules, causant des dommages estimés à plus de 200 000 euros. Peu de temps avant cela, elle a déclenché une fausse alarme incendie dans un hôtel de la ville de Franconie, selon un porte-parole de la police. During this incident, she also hurled insults at law enforcement officers.

Les dommages ont touché divers véhicules, y compris des modèles de salon des concessionnaires automobiles, selon les informations supplémentaires fournies par le porte-parole. Les raisons de ses actions restent inconnues. La femme est actuellement sous enquête pour des chefs d'accusation de dommages à la propriété, d'injures verbales et d'utilisation abusive des services d'urgence.

Le comportement destructeur de la femme a dépassé Bad Kissingen, selon les rumeurs, elle aurait également causé des problèmes dans son pays d'origine en Allemagne. Malgré les incidents graves, il est fascinant qu'elle ait réussi à voyager et à causer un tel chaos dans différentes parties de l'Europe.

Lire aussi: