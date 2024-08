- Un individu accuse maintenant son ex-conjoint d'avoir poignardé un incident - Badenberg plaide pour des sanctions plus strictes

Une femme est apparemment tuée par son ancien époux à l'aide d'un couteau, incitant la ministre de la Justice de Berlin, Felor Badenberg du CDU, à plaider en faveur de mesures de protection renforcées contre la violence domestique. Badenberg a déclaré au "Tagesspiegel" (vendredi) que, à mesure que la violence domestique s'intensifie, l'État devrait avoir des capacités d'intervention plus importantes que celles actuellement disponibles. Les ordonnances de restriction et les directives de non-contact obligatoires échouent souvent à produire les résultats souhaités.

Par la suite, Badenberg a suggéré l'utilisation de montres électroniques pour les chevilles. Si l'ex-conjoint belliqueux ignore la distance prescrite, la femme serait alertée par un signal.

Un mercredi soir, une femme de 36 ans, mère de quatre enfants, a été apparemment tuée par son ancien mari à l'aide d'un couteau dans le quartier de Zehlendorf à Berlin. L'homme de 50 ans a été arrêté.

Initialement, la police suppose qu'il s'agit d'un crime passionnel, souvent appelé féminicide ; un homme cherchant vengeance contre son ancienne épouse qui l'a quitté, comme un porte-parole du parquet l'a déclaré à dpa. Tanto le suspect que la victime étaient originaires du Liban.

Le parquet général de Berlin a déclaré, par le biais de X, qu'un "mandat d'arrêt pour meurtre avec motifs bas" avait été délivré et exécuté. L'accusé est maintenant en détention.

Le décès de la mère a suscité des préoccupations chez les femmes dans des situations similaires. Elles expriment le besoin de mesures de sécurité plus complètes pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

La mort de la mère a mis en évidence la nécessité de lois et d'application plus strictes contre la violence domestique, en particulier dans les cas impliquant des immigrants, comme la victime et le suspect.

