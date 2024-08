Un individu à Siegen a pris cinq passagers dans un bus avec un couteau.

Au cours d'un voyage en bus en direction du festival de la ville de Siegen, un incident inattendu s'est produit. Selon les rapports de la police de Siegen-Wittgenstein, une femme est devenue violente et a attaqué d'autres passagers avec un couteau. Les autorités ont confirmé que trois personnes sont actuellement dans un état grave, une autre est blessée sérieusement et une quatrième a échappé de justesse avec des blessures légères.

L'incident s'est produit à 19h40, dans un bus traversant Siegen-Eiserfeld, selon la police de Dortmund. Le bus, rempli d'environ 40 passagers, se rendait apparemment au festival de la ville de Siegen lorsque la femme a commencé à attaquer ses fellow passagers avec un couteau. La réponse rapide des autorités a conduit à l'arrestation de la suspecte de 32 ans sur les lieux.

Actuellement, il n'y a aucun signe d'une motivation terroriste derrière l'attaque. La situation est considérée comme sûre pour le public. Le "Siegener Zeitung" a rapporté des preuves suggérant que l'agresseur pourrait avoir été sous l'influence d'alcool et / ou de stupéfiants.

L'enquête se poursuit. La scène de crime est actuellement bouclée, et la police recueille méticuleusement des preuves et interroge des témoins. Les autorités insistent également sur le fait que les citoyens doivent s'abstenir de propager de fausses informations sur les plateformes numériques et conventionnelles, en évitant toute spéculation liant l'incident à une potentielle attaque terroriste.

Les attaques au couteau ont causé de graves blessures à plusieurs passagers, avec trois dans un état grave et une autre blessée sérieusement. Les actions de la femme ont probablement été influencées par l'alcool et / ou les stupéfiants, selon les dernières informations.

