Berlin : Les forces spéciales de la police mettent fin à la vie d'un homme de 46 ans lors d'un affrontement

Les forces spéciales de la police de Berlin ont mis fin à la vie d'un homme de 46 ans suspecté d'avoir brandi une arme à feu vers une autre personne, constituant une menace potentielle. La police et les procureurs affirment que l'homme a ouvert le feu lorsque les officiers sont entrés dans son appartement de Nikolassee, qu'ils avaient pénétré grâce à un mandat de perquisition. Les officiers ont répliqué par des tirs, entraînant la mort de l'homme. Une enquête pour homicide est en cours.

Plus tôt dans la journée, l'homme de 46 ans aurait menacé un homme de 49 ans dans un camping. Incroyablement, l'homme de 49 ans a réussi à s'échapper et à contacter les autorités. Ensuite, l'homme de 49 ans a suivi le suspect, qui était entré dans un immeuble à appartements sur la Dreilindenstraße. Malgré les coups et les tentatives d'entrée, l'homme a refusé d'ouvrir la porte.

Berlin : Incident dans un immeuble à appartements avec logements sociaux

Un journaliste de dpa a rapporté avoir entendu ce qui ressemblait à des coups de feu provenant de l'immeuble à appartements. Les services d'urgence, notamment plusieurs ambulances et un hélicoptère de sauvetage, sont rapidement arrivés sur les lieux.

L'immeuble où s'est déroulé l'affrontement est situé dans le district de Steglitz-Zehlendorf à Berlin, près de Wannsee. La zone est principalement composée de villas et de maisons individuelles. L'immeuble à appartements où l'homme s'est retranché comprend des logements sociaux. Un voisin a révélé qu'environ 100 studios sont situés dans l'immeuble, ainsi qu'une école élémentaire.

L'unité de police spécialisée impliquée dans l'incident est connue sous le nom de forces spéciales de la police de Berlin. Despite les négociations avec l'homme, la force spéciale a dû avoir recours à l'utilisation de ses armes en raison de l'agressivité de l'homme.

