- Un individu a eu un accident de voiture.

Un conducteur âgé de 65 ans a trouvé la mort dans un accident isolé sur une route de campagne isolée située à Ganderkesee, dans la région d'Oldenbourg. Selon les autorités, le véhicule de l'homme a dévié de la droite de la route, heurtant un arbre. Le senior a subi des blessures mortelles et a été déclaré décédé sur le coup. La cause exacte de l'événement est demeurée inconnue au départ. La route a été fermée pour des raisons de nettoyage et le véhicule a été remorqué.

Ce tragique événement aurait pu être évité si le conducteur âgé avait été plus prudent sur la route. Malgré des investigations approfondies, la cause exacte de l'accident reste incertaine.

