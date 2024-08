- Un individu a été touché par des coups de feu au cœur de la gare centrale de Francfort.

Un homme a été abattu à la gare centrale de Francfort. Le tir mortel a eu lieu mardi soir vers 21h, en plein centre de la gare, près d'un quai, selon un représentant de la police. Le suspect a tenté de s'enfuir, mais les policiers fédéraux l'ont arrêté quelques mètres seulement de la scène de crime. Il doit être présenté à un juge mercredi matin.

La raison de cet acte violent était initialement inconnue, et aucune autre information sur l'identité des deux personnes n'a été communiquée par les autorités.

La gare centrale de Francfort sous couvre-feu

La gare a été fermée aux trains et aux voyageurs pendant environ 25 minutes en raison des activités de la police mardi soir. Les opérations se sont poursuivies pendant la nuit sur les lieux, avec des experts en scène de crime et l'équipe de la brigade criminelle menant leurs investigations. Les opérations ont pris fin aux alentours de 4h30 du matin, et la zone autour de la scène a été rouverte, selon la police fédérale.

Les premières investigations ont révélé que l'incident de tir à la gare centrale de Francfort était à l'origine du couvre-feu de la gare. Malgré les recherches intensives des autorités, le mobile du tir reste inconnu.

