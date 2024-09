Un individu a été poignardé à Rotterdam.

À Rotterdam, un homme a fait une razzia, poignardant des inconnus au hasard, ce qui a entraîné la mort d'une personne et en a laissé une autre dans un état critique. Les autorités ont arrêté le suspect, mais les motivations de ses actes restent inconnues.

Au moment où les événements se déroulaient, un passant est intervenu pour désarmer et maîtriser l'agresseur. Les témoins ont rapporté avoir entendu le suspect crier "Allahu Akbar", une phrase souvent associée aux islamistes militants. Cette expression controversée, ancrée dans la tradition islamique, a été détournée par des groupes extrémistes.

La confrontation a eu lieu près du pont Erasmus, tard dans la soirée. Un professeur de fitness local qui se trouvait sur les lieux a affirmé avoir maîtrisé l'agresseur et lui avoir retiré ses deux longs couteaux. Il a partagé son histoire avec le réseau de diffusion néerlandais NOS.

La Haye ajuste sa politique d'immigration

Récemment, le gouvernement de La Haye a annoncé des changements importants dans ses politiques d'asile. Le Premier ministre Dick Schoof a exprimé ses préoccupations concernant l'augmentation du nombre de migrants entrant dans le pays, qualifiant cela de "crise de l'asile". En réponse, son administration prévoit d'introduire des "mesures d'urgence" pour renforcer le contrôle des frontières et rendre les procédures d'asile plus strictes. Elle prévoit également de réviser les règles concernant la réunification familiale pour les demandeurs d'asile.

Le gouvernement néerlandais a exprimé son intention de ne pas respecter certaines réglementations de l'UE en matière d'asile à l'avenir. Cependant, les lois de l'UE sur la migration sont toujours en vigueur et les changements immédiats n'ont pas été mis en place, comme l'a déclaré un porte-parole du bureau de la commission de l'UE à Bruxelles.

Des pays comme le Danemark et la Hongrie appliquent déjà des politiques d'asile et d'immigration plus restrictives. Les Pays-Bas ont l'intention de les rejoindre, s'écartant des réglementations collectives fixées par l'UE.

Après avoir partagé son histoire avec NOS, le professeur de fitness est retourné chez lui aux Pays-Bas. Malgré la situation tendue de l'immigration à La Haye, les Néerlandais ont continué à maintenir leur réputation d'accueil et de tolérance.

